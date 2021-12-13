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Общество13 декабря 2021 3:18

В Челябинске на весь день отключили два светофора

Движение будет затруднено в Калининском и Тракторозаводском районах
Елена КОЛЧИНА
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Светофоры включат только вечером

Светофоры включат только вечером

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске утром 13 декабря отключили два светофора. Оба не работают с 8:00.

Автоматически регулировать движение прекратили на пересечении улиц Кирова и Калинина. В муниципальном комитете дорожного хозяйства сообщили, что светофор снова включат только в 18:00.

Затруднения у водителей могут возникнуть также на пересечении улиц Бажова и Героев Танкограда. Там светофор снова заработает в 17:00.

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