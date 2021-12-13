В Челябинске на весь день отключили два светофора

Светофоры включат только вечером
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинске утром 13 декабря отключили два светофора. Оба не работают с 8:00.
Автоматически регулировать движение прекратили на пересечении улиц Кирова и Калинина. В муниципальном комитете дорожного хозяйства сообщили, что светофор снова включат только в 18:00.
Затруднения у водителей могут возникнуть также на пересечении улиц Бажова и Героев Танкограда. Там светофор снова заработает в 17:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru