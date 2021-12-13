В Челябинской области треснул пополам мост через реку Сим

Проезд над рекой запретили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Миньяре на мосту через реку Сим обнаружили трещину. Разлом идет поперек всего дорожного полотна, от одного края моста, до другого.

По словам местных жителей, по мосту часто проезжали тяжелые грузовики со щебнем. Горожане подозревают, что конструкция могла не выдержать повышенной нагрузки.

Сейчас проезд по мосту запрещен на неопределенный срок.

Согласно выпушенному местной администрацией постановлению, движение закрыто на участке от улицы Заикина до улицы 1 Мая. В мэрии собираются провести комплексное обследование моста и определить его несущую способность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru