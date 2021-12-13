В Челябинске изменили 8 трамвайных маршрутов

Маршруты меняют из-за ремонта путей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске снова изменили схему движения трамваев. На этот раз корректировки коснулись восьми маршрутов. Движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала возобновили после ремонта путей. А на улице Первой Пятилетки закрыли участок от депо №1 до Монтажного колледжа.

Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», актуальные маршруты трамваев с 13 декабря выглядят следующим образом:

Трамвай №3 «ЧМК — Завод им. Колющенко»

Трамвай №5 «Завод им. Колющенко — ул. Труда — Трамвайное депо №1»

Трамвай №7 «Завод им. Колющенко — ЧГРЭС»

Трамвай №8 «ул. Чистопольская — ЧЭМК» и «Завод им. Колющенко — ул. К. Маркса — Трамвайное депо №1»

Трамвай №15 «ул. Чичерина — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС — пр. Победы — ул. Горького — ЧТЗ»

Трамвай №16 «ул. Чичерина — Завод им. Колющенко»

Трамвай №18 «ЧМК — ул. Карла Маркса — Трамвайное депо №1»

Трамвай №22 «ул. Чичерина — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС — пр. Победы — ул. Горького — ул. Чистопольская» и «ул. Чичерина — Трамвайное депо №1».

На кольце ЧГРЭС появится промежуточная остановка. Временный остановочный пункт устроят также на выезде из депо №1.

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