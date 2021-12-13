Tele2 дарит южноуральским клиентам еще больше бонусов этой зимой

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Всем абонентам оператора предлагаются специальные условия при посещении горнолыжных комплексов в регионе на весь зимний сезон. В ЦАО «Евразия» клиенты оператора могут приобрести доступ к канатной дороге на три часа по цене одного часа. А на ГЛК «Солнечная долина» можно получить скидку 300 руб. на ски-пасс на 15 подъемов.

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в сфере мобильного общения, но за ее пределами. Поэтому оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Узнать сроки и подробные условия акции можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Чтобы получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить при оплате заказа.

По информации от пресс-службы Tele2