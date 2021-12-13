В Челябинской области 619 человек за день заболели коронавирусом

От коронавируса лечатся 6900 жителей Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 619 новых случаев коронавируса, в том числе четыре – у школьников. Заболеваемость в регионе продолжает медленно снижаться. Накануне сообщалось о 620 новых заболевших.
Смертность не уменьшается. За последний день от ковидной пневмонии умерли 29 человек.
По данным областного министерства здравоохранения, сейчас в регионе коронавирусом болеют ровно 6900 человек.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 136 826 южноуральцев.
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