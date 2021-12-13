На набережной озера Смолино в Челябинске спилили четырехметровую ель

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске на набережной озера Смолино спилили четырехметровую ель. Это случилось в ночь с 11 на 12 декабря, а все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Полиция уже разыскивает вандалов.
Глава города Наталья Котова обратилась к руководителю челябинской полиции Сергею Миронову, чтобы тот лично проконтролировал ситуацию.
— Наверное, нам придется сначала покрыть весь город камерами и только потом заниматься благоустройством и озеленением, — заявила Котова. — Делаем остановки — их разбивают, колодцы открывают, крышки воруют, деревья пилят. Кому нужна 4-метровая ель дома?
Челябинцев просят не оставаться равнодушными по отношению к подобным преступлениям. Если вдруг вы стали свидетелем вандализма, обращайтесь в полицию.
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