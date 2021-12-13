«Монетку» оштрафовали за скидку на имбирь в пандемию

На ценниках была указана изначальная стоимость 999 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Магазины «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд»), объявивших о щедрых скидках на имбирь, уличили в недобросовестной конкуренции. На ценниках была указана изначальная стоимость 999 рублей, а дисконт составлял до 79%.

Как выяснилось, имбирь за 999 рублей продавался всего три дня. До этого он стоил 199-499 рублей. Розничная цена в других сетевых супермаркетах региона составляла не больше 550 рублей за кг.

— По мнению Челябинского УФАС, потребители были введены в заблуждение относительно предыдущей цены товара и предоставлении значительной скидки на имбирь. При этом указанные действия были совершены в условиях повышенного спроса на имбирь в период пандемии коронавируса, режима самоизоляции и, соответственно, приобретения продуктов в ближайшем магазине, без учета выгодных предложений в иных торговых объектах, — заключили в антимонопольной службе.

Согласно наблюдениям УФАС, фиктивные скидки спровоцировали увеличение спроса на имбирь в «Монетке».

Арбитражный суд усмотрел во всем этом недобросовестную конкуренцию — введение покупателей в заблуждение относительно цены товара и оштрафовал ООО «Элемент-Трейд» на 100 тыс. рублей. Торговая сеть намерена обжаловать штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru