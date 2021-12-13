В Челябинской области непривитых сотрудников начали отстранять от работы

До 11 декабря обязаны были привиться жители Челябинской области, работающие в сферах медицины, транспорта и услуг Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске начали не допускать на работу сотрудников, которые не сделали прививки против коронавируса. По постановлению Роспотребнадзора, до 11 декабря вакцинацию обязаны были пройти сотрудники больниц и поликлиник, сферы образования, сферы услуг, а также государственные служащие.

Привиться успели не все. На совещании в администрации Копейска 13 декабря объявили о том, что от непривитых сотрудников, а таких оказалось 2%, отстраняют от работы. Вернуться они смогут только после вакцинации.

В администрации Челябинска сообщили, что нет необходимости не выпускать кого-то на работу, так как прививки вовремя сделали все сотрудники.

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