Направление Челябинск-Екатеринбург вошло в топ-20 популярных автобусных маршрутов страны

Самым популярными в рейтинге оказались направления автобусных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: cheladmin.ru

Аналитический центр билетного оператора Туту.ру назвал самые популярные направления поездок среди россиян в 2021 году. Так, в топ-20 этого списка попал автобусный маршрут Челябинск-Екатеринбург. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказал заместитель гендиректора Туту.ру Сергей Николаев.

— Основным трендом 2021 года стало увеличение доли продажи автобусных билетов онлайн. В большинстве регионов России доля онлайн-продаж достигла 22%, в самых крупных городах она уже доходит до 35-38%. Естественно, мы ожидаем, что доля продаваемых билетов онлайн достигнет средних показателей 25-28% по России уже в следующем году, – рассказал информационному агентству Сергей Николаев.

Самым популярными в рейтинге оказались направления автобусных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ-20 вошли сибирские города: Томск - Новосибирск и Новосибирск - Барнаул. Направление Челябинск – Екатеринбург заняло 14 строчку рейтинга.

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