Полицейские сняли отпечатки пальцев в лифте челябинского микрорайона Академ Riverside

Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи / vk.com

Накануне вечером жителей челябинского микрорайона Академ Riverside насторожили полицейские, снимающие отпечатки пальцев в лифте. Все это происходило 13 декабря во втором подъезде дома № 97а по улице Университетской Набережной.

— Кто в курсе, что стряслось? Кому-то квартиру обнесли на 16 этаже? Или это снятие пальчиков после дебоша малолеток месячной давности? — поинтересовался житель микрорайона в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи».

Комментаторы тут же начали выдвигать свои версии.

— За свиньями, которые не доносят мусор до мусорки, выехали, — высказался пользователь Slava Berg.

Но, как оказалось, суета связана с кражей телефона у жительницы подъезда.

— Парень украл у девушки телефон, поэтому приезжали полицейские, снимали отпечатки пальцев, — уточнил директор УК «Академ Риверсайд» Артем Клименко.

Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи / vk.com

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