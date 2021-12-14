В Челябинске 140 человек эвакуировали из поликлиники из-за пожара

Сотрудников и пациентов эвакуировали из здания. Фото: ГУ МЧС по Челябиснкой области
Утром 14 декабря случился пожар в поликлинике областной психоневрологической больницы на улице Черкасской в Челябинске.
Из здания по тревоге эвакуировали 140 человек.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, возгорание произошло на третьем этаже, в кабинете УЗИ. Вспыхнуло оборудование и старые вещи, огонь распространился на 15 квадратных метров.
Пожар удалось потушить, люди не пострадали.
Причину происшествия сейчас выясняют.
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