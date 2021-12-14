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Здоровье14 декабря 2021 7:09

В Челябинской области 616 человек за день заболели коронавирусом

Общее количество заболевших в регионе перевалило за 137 тыс. человек
Елена КОЛЧИНА
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Смертность в регионе не снижается

Смертность в регионе не снижается

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 616 новых случаев коронавиурса, в том числе один – у школьника.

За все время с начала пандемии Covid-19 заболели 137 442 южноурадьца.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас в регионе 6733 пациента лечатся от коронавируса.

За день от ковидной пневмонии умерли 29 человек.

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