В Челябинской области 616 человек за день заболели коронавирусом

Смертность в регионе не снижается Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 616 новых случаев коронавиурса, в том числе один – у школьника.

За все время с начала пандемии Covid-19 заболели 137 442 южноурадьца.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас в регионе 6733 пациента лечатся от коронавируса.

За день от ковидной пневмонии умерли 29 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru