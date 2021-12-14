Игроки «Трактора» все же вошли в состав команд на «Матч Звезд КХЛ-2022» в Челябинске

Игроки "Трактора" Никита Тертышный (на фото - слева) и Лукаш Седлак сыграют в Матче Звезд КХЛ-2022 в Челябинске. Фото ХК "Трактор".

В звездный состав попали представители «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Сегодня, 14 декабря, стал известен окончательный состав команд Западной и Восточной конференций КХЛ.

Напомним, ранее 16 игроков были выбраны путем голосования болельщиков на сайте Континентальной хоккейной лиги, имена еще 12 хоккеистов стали известны после выбора представителей СМИ. Отметим, что Матч Звезд КХЛ-2022 пройдет в необычном формате. Все команды будут разбиты на четыре группы — «Россия», «Евразия», «Скандинавия» и «Северная Америка».

После первого этапа ни один из игроков «Трактор» не попал в состав команды, но после второго сразу четверо «медведей» оказались в «обойме» — Никита Тертышный (команда «Россия»), Теему Пулккинен (команда «Скандинавия»), Ник Бэйлен и Лукаш Седлак (оба — команда «Евразия»).

Еще двое игроков представят магнитогорский «Металлург» — Филипп Майе и Брендэн Лайпсик.

Неделю звезд хоккея в Челябинске 8 января откроет матч звезд Женской хоккей лиги (ЖХЛ). На следующий день пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 15 января — мастер-шоу, а 16 января — матч Звезд КХЛ.

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