Мэрия Челябинска продала «замороженный» недострой на улице Дзержинского

Недострой выставляли на продажу в июле, но победитель торгов отказался от заключения договора. Фото: мэрия Челябинска

Мэрия Челябинска продала на электронном аукционе «замороженный» недострой по улице Дзержинского. Торги завершились во вторник, 14 декабря. Победителем стал застройщик «ЧелИнвестСтрой», предложив за объект 18,4 млн рублей. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

— По правилам проведения публичных торгов средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона, будут переведены бывшему собственнику после государственной регистрации перехода права, — сообщили в мэрии.

Начальная цена недостроя составляла 17,7 млн рублей. Всего на участие в электронном аукционе было подано две заявки. Теперь победитель торгов должен завершить строительство объекта в течение трех лет.

По данным мэрии города, бывший собственник объекта планировал построить здесь жилой дом по индивидуальному проекту с магазином на первом этаже. В итоге свои работы фирма не сделала. Недострой выставляли на продажу в июле 2021 года. Но победитель торгов отказался от заключения договора, в связи с чем аукцион был объявлен повторно.

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