билайн дает скидку 30% на тариф «Твое решение»

В билайне стартовала новая акция — в Челябинской области новые абоненты мобильного оператора могут подключить себе тариф «Твое решение» со скидкой 30%. Действовать она будет в течение 12 месяцев с даты активации.

Такое предновогоднее предложение появится в мобильном приложении билайна (12+) в течение суток после активации SIM-карты — в разделе «Для вас» новым клиентам оператора подключение к тарифу «Твое решение» станет доступно по экстремально низкой цене. Скидка будет предоставляться все следующие 12 месяцев — активировать ее можно в течение двух недель с момента подключения к тарифу. Ну и, конечно, этим предложением можно воспользоваться при переносе своего номера от другого оператора в билайн в салонах продаж «желто-черных». Главное не забыть выбрать тариф «Твое решение».

При подключении тарифа со скидкой можно выбрать разные настройки тарифа — решение о том, сколько тратить гигабайт интернета, SMS или минут для разговора голосом остается за клиентом. Важно понимать, что при смене настроек скидка сохранится, но при выборе другого тарифа — отключится. И еще один момент — скидка предоставляется только на абонентскую плату по основным пакетам минут и интернета и не действует на дополнительные опции, подключенные в рамках тарифа «Твое решение». Через 12 месяцев скидка отключится автоматически, билайн обещает предупредить об этом заранее с помощью SMS.

Все подробности новой акции уже есть на сайте мобильного оператора — beeline.ru.

Акция проводится с 03.12.2021 по 31.01.2022 в ряде регионов для новых абонентов. С 13 мес. — полная стоимость. Условия предложения могут отличаться в зависимости от региона подключения. Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Подробные условия акции — на beeline.ru.

Новости компаний.