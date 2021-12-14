В Челябинске потратят 228 млн рублей на строительство нового здания МФЦ

Здание МФЦ будет состоять из двух этажей, на каждом из которых сделают окна для приема граждан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске собираются построить здание многофункционального центра на улице Университетская набережная. Сейчас идет поиск подрядчика, который выполнит работы. Информация об этом была опубликована во вторник, 14 декабря, на портале Госзакупок.

Источником финансирования выступит бюджет Челябинской области. Начальная цена контракта составляет 228,3 млн рублей. Сами торги должны будут состояться 22 декабря.

Согласно конкурсной документации, здание МФЦ должно быть двухэтажным. Строительство объекта подрядчик должен будет завершить до ноября 2022 года. Кроме того, ему предстоит сделать парковку, а также благоустроить и озеленить территорию вокруг здания.

В новом МФЦ будут находиться паспортно-визовый сервис, управление по вопросам миграции и медицинский центр по освидетельствованию иностранных граждан. Проектом также предусмотрены буфет на 24 посадочных места, залы ожидания и туалеты на обоих этажах.

Источник: конкурсная документация

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