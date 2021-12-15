На реке Юрюзань в Челябинской области заметили уникальное природное явление

Необычные узоры появились на поверхности реки. Фото% нацпарк "Таганай"

В Челябинской области возникло редкое и недолговечное природное явление — ледяные цветы. Изящные кристаллические фигуры выросли на поверхности реки Юрюзань.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», необычные «цветы» могут возникнуть только при совпадении нескольких погодных условий. Они вырастают на свежем и тонком слое льда, когда велика разница между температурами воздуха и ледовой поверхности.

— Как раз такие условия и сложились на днях, когда с небольшого минуса резко похолодало до почти 30 градусов мороза, — уточнили в нацпарке.

Ледяные цветы, высота которых может достигнуть нескольких сантиметров, подобны снежинкам: у каждого из них неповторимая форма, двух одинаковых не бывает. Увидеть уникальные узоры можно лишь в течение краткого времени. Как только лед на реке станет немного толще, все причудливые фигуры исчезнут.

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