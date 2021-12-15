В Челябинской области 612 человек за день заболели коронавирусом

Коронавирусом сейчас болеют более 6 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки выявили 612 новых случаев коронавируса, в том числе 4 – у школьников. Заболеваемость продолжает медленно снижаться и опустилась до уровня конца осени. В прошлый раз о 612 новых заболевших сообщали 20 ноября.

Количество умирающих ежедневно от ковидной пневмонии не уменьшается. Накануне от болезни скончались 29 пациентов, а за последний день умерли еще 30 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 6576 человек.

За все время Covid-19 подтвердили у 138 054 жителей Челябинской области.

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