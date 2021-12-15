В Челябинской области у мужчины изъяли 24 тыс. пачек поддельных сигарет

Предприниматель поставлял нелегальную продукцию киоскам и небольшим магазинам Фото: Михаил ФРОЛОВ

44-летнего жителя Кунашакского района заподозрили в сбыте немаркированной табачной и алкогольной продукции. Полицейские изъяли 24 пачки сигарет стоимостью 2,5 млн рубле и 110 литров алкогольных напитков.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, мужчина поставлял спиртное и сигареты мелким торговым точкам.

За сбыт немаркированной продукции предпринимателю грозит лишение свободы сроком до 3 лет. Сейчас полицейские разыскивают тех, кто занимался изготовлением нелегальных сигарет и напитков.

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