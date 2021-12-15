На Южном Урале нашли в поле сваленные в кучу трупы крупного скота

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Возле села Чудиново в Октябрьском районе Челябинской области нашли сваленные в кучу трупы крупного рогатого скота. Что стало причиной гибели животных – пока что неизвестно. Кроме того, также непонятно, кто был их владельцем. Сотрудники территориального управления Россельхознадзора начали проверку.

— Рассматривается вопрос о возбуждении администратвиного производства и привлечении должностных лиц, виновных в нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, к административной ответственности по п. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, – сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Всего было изъято 30 погибших животных. Примерный их возраст составлял от одного года и более. Сотрудники Россельхознадзора передадут информацию о находке в прокуратуру, администрацию района и другие ведомства.

Согласно законодательству, за нарушение правил хранения биологических отходов предусматривается штраф до 50 тысяч рублей в отношении фирм, и до 40 тысяч – для должностных лиц. Гражданам придется заплатить в казну государства до пяти тысяч рублей.

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