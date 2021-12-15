В Челябинской области объявят конкурс на строительство мусороперерабатывающего комплекса в Чишме в следующем году

О планах на строительства мусорного полигона в Чишме говорят уде несколько лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область собирается объявить конкурс на строительство мусороперерабатывающего комплекса в Чишме недалеко от Челябинска в 2022 году. Об этом на пресс-конференции заявил министр регионального минэкологии Сергей Лихачев. По его словам, в распоряжении министерства находится участок в 100 гектаров, однако площадь комплекса будет существенно меньше.

— В следующем году мы будем выставлять техническое задание по этому проекту, — отметил Сергей Лихачев. — Желающие есть, как от федеральных структур, так и от частных компаний. Один из претендентов — Российский экологический оператор.

Также министр сообщил, что в условиях конкурса будет прописан высокий процент отбора вторичных ресурсов.

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