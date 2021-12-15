Пять игроков челябинского «Трактора» сыграют за сборные своих стран на Кубке Первого канала

Сергей Телегин поможет сборной России на Кубке Первого канала-2021. Фото ФХР.

На турнире, который пройдет на «ЦСКА-Арене», сразятся сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. В состав национальной команды России вошли игроки «Трактора» Владимир Ткачев и Сергей Телегин. За сборную Швеции сыграет защитник «Трактора» Лоуренс Пилут, а за Чехию — голкипер Роман Вилл, и форварды Лукаш Седлак и Томаш Гика.

Сегодня, 15 декабря, сборная России на Кубке Первого канала проведет свой первый матч. Соперник — команда Канады (начало в 20.30, время челябинское). Турнир второго этапа Еврохоккейтура пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

16 декабря Россия сыграет со Швецией (20.30), 18 декабря — с Чехией, 19 декабря — с Финляндией (оба матча в 17:30).

Игроки «Трактора» сыграют на Кубке Первого канала-2021 с 15 по 19 декабря. Фото ХК «Трактор».

Напомним, на первом этапе Евротура в Финляндии Россия выиграла один матч из трех. Наша команда обыграла Чехию (5:2), уступила Швеции (2:4) и Финляндии (0:3).

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