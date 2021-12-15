В Челябинской области завершились поиски похищенной девушки из Калмыкии

Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия

В Челябинской области нашли 20-летнюю девушку, которую похитила группа мужчин из родительского дома в Калмыкии. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике, ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

— Местонахождение девушки установлено. В настоящее время она находится в Южноуральске Челябинской области. По ее словам, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Девушка выехала по своему желанию с целью выйти замуж, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике Калмыкия.

Инцидент произошел ночью, 11 декабря. Полицейским поступило сообщение о драке в одном из домов в селе Приютное. Они прибыли на место происшествия, где встретили хозяйку жилья. Женщина сообщила им, что ее дочь силой увезли знакомые из Новосибирской области.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех лиц.

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