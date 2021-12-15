На экс-главу поселения в Челябинской области завели очередное уголовное дело

По версии следствия, бывший глава поселения незаконно отдал в пользование три земельных участка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении бывшего главы Саккуловского сельского поселения Ивана Пашнина. Он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2015 году глава поселения выдал гражданам фиктивные документы, подтверждающие право пользования тремя земельными участками. Однако такой возможности они по закону не имели. Позже эти граждане зарегистрировали права собственности на выданные им земельные участки.

— Преступными действиями подозреваемый причинил ущерб местному бюджету на сумме более 1,8 млн рублей, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Известно, что в 2020 году Пашина привлекали к ответственности за подобное преступление. В тот раз он отделался условным сроком.

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