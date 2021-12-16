Пожар в Челябинской области, при котором погибли три человека, возник из-за курения

Загорелась квартира на первом этаже. Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон
Эксперты установили причину ночного пожара в копейском поселке Старокамышинск.
Как сообщили в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне, возгорание началось из-за неосторожности при курении.
Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Он распространился на 15 квадратных метров. Пламя удалось потушить, но в квартире спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще один человек, вероятно, пытался выбраться на улицу: его тело нашли на лестничной клетке.
Из-за пожара возникло сильное задымление. Жительница соседней с загоревшейся квартиры отравилась продуктами горения. Женщину экстренно доставили в больницу. Сейчас пострадавшая в реанимации, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
В МЧС отмечают, что пожар начался в 1:50, многие жильцы в это время спали и не заметили запаха дыма. Напомним, самостоятельно эвакуироваться из подъезда удалось лишь части жильцов. Оставшимся помогали выбираться из опасной зоны спасатели: людей выводили по лестницам и вытаскивали из окон третьего этажа.
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