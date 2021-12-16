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Общество16 декабря 2021 5:58

В Челябинской области на чиновников завели дело из-за халатности при газификации

Подрядчики не достроили объект, но уже получили деньги
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности, которую допустила администрация Нагайбакского района. Чиновники заключили контракт с компанией «УралСтройГрупп», которая должна была построить и запусить газопровод в селе Фершампенуаз. Объект все еще не завершен, но администрация уже перевела 26 млн рублей на счет подрядчиков.

— Фактически акт приемки объекта газораспределительной системы не подписан, документация не оформлена и заказчику не передана, что не позволяет ввести объект в эксплуатацию, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

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