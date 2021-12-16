Экс-игрок челябинского «Трактора» Антон Глинкин откроет центр реабилитации спортсменов

Антон Глинкин выиграл Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», а потом вернулся в «Трактор». Фото: hctraktor.org

33-летний Антон Глинкин, недавно объявивший о завершении хоккейной карьеры, откроет центр подготовки и восстановления спортсменов Glinkin Rehab Center. Об этом он сообщил в своем Instagram.

— В последние сезоны своей карьеры я столкнулся с травмами, связанными с недостаточной подготовкой вне льда и ошибками в восстановлении на протяжении всей карьеры, начиная с детского возраста. Я много времени проводил в зале, пытаясь устранить их последствия. И это при том, что мой отец вложил максимум знаний и умений в меня, благодаря чему я долгое время обходился без травм, за что ему огромное спасибо… После окончания карьеры я еще плотнее начал заниматься своим здоровьем и устранением накопившихся проблем, — написал Антон Глинкин.

Напомним, на днях он объявил, что уходит из большого спорта и намекнул на новый проект:

— Я хотел бы подвести некую черту и поблагодарить всех тех, кто был со мной на протяжении моей хоккейной карьеры… Отдельная благодарность ребятам, с которыми играли вместе и друг против друга. Для меня это был огромный опыт, который я постараюсь применить в будущем во благо подрастающих и действующих спортсменов.

Где будет располагаться такой центр и о его «начинке» Антон Глинкин пока не сообщает. Но понятно, что экс-форвард «Трактора» будет работать и с молодыми, и с уже зрелыми спортсменами, помогая им достичь высоких результатов, но при этом избежать ненужных травм, а также теми, кто уже завершил карьеру. Антон Глинкин рассказал о том, что специалисты его центра уже прошли дополнительную подготовку и обучение у лучших специалистов не только в России, но и в мире.

Антон Глинкин — один из тех, кто большую часть спортивной карьеры (11 сезонов) в составе родного «Трактора». Вместе с командой становился серебряным и бронзовым призером чемпионата КХЛ, а в составе казанского «Ак Барса» — победителям Кубка Гагарина. В прошлом сезоне Глинкин сыграл несколько матчей за «Куньлунь Ред Стар».

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