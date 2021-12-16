В Челябинской области стало слишком много диких кабанов

«Не вписавшимся» в установленный министерством показатель животным придется расплатиться жизнью Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Челябинской области популяция диких кабанов стала слишком большой, повышается опасность распространения африканской чумы свиней. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что прямой угрозы пока нет: в Челябинской области сейчас не регистрируют новые случаи чумы свиней. Но чтобы предотвратить возникновение инфекции, надо уменьшить численность диких кабанов. По приказу Министерства природных ресурсов, эта численность не должна превышать 0,25 особи на каждую тысячу гектаров.

— Установленный показатель не достигнут в 13 районах Челябинской области из 40. В том числе в Аргаяшском, Увельском и Красноармейских районах, где развито промышленное свиноводство, — сообщили в Россельхознадзоре.

Предпринимателям, которые отвечают за охотничьи угодья в регионе, рекомендовали как можно скорее начать отстрел животных.

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