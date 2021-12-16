В Челябинске борются с эмоциональным выгоранием при помощи глинотерапии

Фото: hornews.com

В Челябинске запустили необычный проект, который помогает бороться с эмоциональным выгоранием. Суть терапии заключается в работе за гончарным кругом и изготовлении глиняной посуды.

Проект запустила общественная организация «Солнечный день», получившая грант от областного Минсоца. По словам авторов, глинотерапия помогает преодолевать психологические трудности, особенно это касается родителей детей с инвалидностью.

— Из глины можно что-то преобразовывать: что-то слепили, например, какую-то негативную эмоцию, а потом из того, что получилось мы можем сделать нечто другое. Получается, что внешне это событие преобразовалось в глине, а внутренне — в человеке, — рассказала психолог Екатерина Семенова изданию hornews.

На занятия также приходят и люди пенсионного возраста. Глина идеально подходит для работы с плохими воспоминаниями и негативными эмоциями, поэтому терапия многим может оказаться по душе.

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