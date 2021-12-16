Родители детей с редким наследственным заболеванием в Челябинской области будут получать ежемесячную выплату

Дорогостоящее питание компенсируют.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области принято решение о поддержке родителей детей, страдающих фенилкетонурией. Это наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, которое требует специальной диеты. Несоблюдения рекомендаций врачей может привести с поражению центральной нервной системы и нарушению умственного развития.
Губернатор Челябинской области внес в Законодательное собрание законопроект, по которому такие семьи будут получать ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей.
По данным регионального минздрава в Челябинской области проживает 99 детей с фенилкетонурией. Все они нуждаются в безбелковой и низкобелковой диете.
Размер ежемесячной выплаты будет индексироваться, начиная с 2023 года.
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