На проспекте Победы в Челябинске появились кнопки для управления светофорами

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске на пяти перекрестках по проспекту Победы установили специальные устройства для управления светофорами. Если нажать на этой панели кнопку, то для пешехода загорится зеленый свет.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, это нововведение сделано для того, чтобы в будущем создать условия по обеспечению приоритетного проезда трамваев. Кроме того, устройства для управления светофорами позволят также осуществлять регулировку дорожного движения.

Приводим список участков, на которых пешеход теперь может вызвать для себя зеленый свет:

— ул. Тепличная;

— ул. Красного Урала;

— ул. Жилая;

— ост. Больница (ГБСМП);

— ост. Молдавская.

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