Новую ежемесячную выплату на второго ребенка будут получать родители Челябинской области с 2022 года

Выплата составит около 3 тысяч рублей ежемесячно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области до конца года будет принята новая социальная выплата на второго ребенка. Сейчас проект закона находится на рассмотрении в Законодательном собрании региона.

Выплата нуждающимся в поддержке семьям будет введена с 1 января 2022 года. При рождении или усыновлении второго ребенка ежемесячно будут платить 50 процентов величины прожиточного минимума. На сегодня это чуть больше 3 тысяч рублей. Срок действия закона — до 31 декабря 2024 года.

Выплата полагается на второго ребенка, которому не исполнилось года. При этом среднедушевой доход должен не превышать величину прожиточного минимума в Челябинской области, то есть 11 887 рублей.

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