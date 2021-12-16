УФАС выдало предупреждение «Пятерочке» за повышение цен на продукты в Челябинской области

Если сеть магазинов не исправит выявленные нарушения, то в отношении нее будет возбуждено дело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время мониторинга цен на продукты питания Челябинское УФАС России выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в отношении ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»). Антимонопольное ведомство установило, что в Локомотивном городском округе стоимость социально значимых продуктов в магазинах компании была значительно выше, чем в других муниципалитетах региона.

— Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

УФАС направило представителям «Пятерочки» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты до общего регионального уровня в магазинах сети. Если же ритейлер с момента получения уведомления не исправит нарушения в течение десяти дней, то в отношении него возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru