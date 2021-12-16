Самый титулованный спортсмен страны выступит на чемпионате России по лыжному ориентированию в Златоусте

Эдуард Хренников завоевал много громких титулов в ориентировании. Фото из архива Эдуарда Хренникова.

В Челябинской области с 17 по 26 декабря пройдет чемпионат, первенство, Кубок России и Всероссийские соревнования в дисциплинах лыжного ориентирования.

Одним из главных действующих лиц станет 48-летний пермский спортсмен Эдуард Хренников. Он и в свои годы составляет серьезную конкуренцию ориентировщикам, которые годятся ему в сыновья. За свою спортивную карьеру Хренников 14 раз становился чемпионом мира, восемь раз — чемпионом Европы и четырежды выигрывал общий зачет Кубка мира (и это не считая званий чемпиона России)! Он по праву считается самым титулованным спортсменом страны.

Южный Урал в очередной раз становится местом проведения крупных отборочных российских состязаний ориентировщиков. Златоуст уже несколько раз принимал подобные старты, и, в первую очередь из-за того, что в середине декабря здесь уже устанавливается стабильный снежный покров. Правда, в этом году зима снегом не балует. Вся надежда на то, что в ближайшие дни и Златоуст и всю Челябинскую область «накроют» снегопады…

На старт соревнований выйдут мастера компаса и карты, ведущие спортсмены из более, чем 20 регионов страны. Это почти четыре сотни участников в возрастных группах от 14 до 21 года и старше.

Соревнования в Златоусте пройдут под патронажем Министерства спорта Челябинской области в два блока — в окрестностях ДОЛ «Лесная сказка» и лыжно-биатлонного комплекса им. Ишмуратовой с 17 по 26 декабря. Это семь стартов в разных дисциплинах лыжного ориентирования — в спринте, на удлиненной и классической дистанциях, в том числе, и с общего старта и в эстафетах.

Челябинскую область будут представлять около полусотни спортсменов. За награды в элитных группах поборются вчерашний юниор, победитель первенств мира и Европы, призер взрослых чемпионатов России Артемий Дорма, Егор Зорин — также призер чемпионатов страны, и другие ориентировщики из средних и старших возрастных групп. Главный приз — кроме медалей грамот и подарков — попадание в состав сборной России для участие в первенствах и чемпионатах мира и Европы, а также на предстоящих этапах Кубка мира.

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