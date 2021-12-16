На трех загруженных перекрестках в Челябинске установили светофоры со стрелками

Светофоры со стрелками появились на двух участках по проспекту Победы.
В Челябинске на трех перекрестках в северо-западной части города установили светофоры со стрелками. Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, это было сделано для того, чтобы облегчить разворот для автомобилей. Речь идет о пересечениях проспекта Победы с улицами Чайковского и Молодогвардейцев, а также Университетской набережной с улицей Чичерина.
Ранее разворот на этих трех участках дорог был недоступен. Из-за этого автомобилистам приходилось делать большой крюк, чтобы сделать маневр. Но с появлением светофоров со стрелками проблема теперь решится.
В комитете дорожного хозяйства Челябинска попросили автомобилистов быть внимательными и учитывать новые изменения при планировании своих маршрутов.
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