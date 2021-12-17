Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 декабря 2021 4:24

Младенец пострадал в ДТП на встречной полосе в Челябинске

Столкнулись две иномарки
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП случилось в микрорайоне Чурилово. Фото: ГИБДД Челябинска

ДТП случилось в микрорайоне Чурилово. Фото: ГИБДД Челябинска

Два человека пострадали в аварии, которая произошла днем 16 декабря на улице Трашутина в Челябинске.

Kia Rio выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota Corolla.

Как рассказали в ГИБДД города, 36-летний водитель Kia не справился с управлением. Сам водитель, а также младенец, который находился в Kia в специальной автолюльке, получили травмы. И взрослому, и ребенку оказали медицинскую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru