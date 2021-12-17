Младенец пострадал в ДТП на встречной полосе в Челябинске

ДТП случилось в микрорайоне Чурилово. Фото: ГИБДД Челябинска

Два человека пострадали в аварии, которая произошла днем 16 декабря на улице Трашутина в Челябинске.

Kia Rio выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota Corolla.

Как рассказали в ГИБДД города, 36-летний водитель Kia не справился с управлением. Сам водитель, а также младенец, который находился в Kia в специальной автолюльке, получили травмы. И взрослому, и ребенку оказали медицинскую помощь.

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