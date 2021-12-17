В Челябинской области пропал пенсионер

Мужчину ищут в деревне и ее окрестностях. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Увельском районе разыскивают 71-летнего мужчину, который пропал 14 декабря. Пенсионер по хозяйственным делам вышел во двор собственного дома в деревне Вялково и бесследно исчез. Рядом с хозяином всегда была собака по кличке Пальма, она тоже пропала.

Известно, что у мужчины крепкое здоровье, он аккуратно следил за собственным домом и не имел причин его бросать.

Пенсионера сейчас ищут спасатели, полицейские и волонтеры. Уже осмотрели пустующие дома в Вялково, а также соседних поселках Катаево и Копанцево. Мужчина не нашелся ни на участках лесозаготовки, ни на водоемах рядом с деревней.

— Спасатели пешим ходом, на автомобиле, а позже совместно с представителями общественных поисковых отрядов обследовали около 30 квадратных километров прилегающего лесного массива, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Поиски продолжаются, сейчас к ним привлекли дополнительных сотрудников службы.

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