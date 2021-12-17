В Челябинской области за сутки 607 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом продолжают заражаться школьники Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 607 новых случаев коронавируса, в том числе один у школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 29 пациентов.

Сейчас коронавирусом болеет 6321 южноуралец.

За все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 139 271 жителя Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru