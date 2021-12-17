В Челябинской области за сутки 607 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом продолжают заражаться школьники
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области выявили 607 новых случаев коронавируса, в том числе один у школьника.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 29 пациентов.
Сейчас коронавирусом болеет 6321 южноуралец.
За все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 139 271 жителя Челябинской области.
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