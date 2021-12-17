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Здоровье17 декабря 2021 6:20

В Челябинской области за сутки 607 человек заболели коронавирусом

От Covid-19 лечатся более 6 тыс. южноуральцев
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом продолжают заражаться школьники

Коронавирусом продолжают заражаться школьники

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 607 новых случаев коронавируса, в том числе один у школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 29 пациентов.

Сейчас коронавирусом болеет 6321 южноуралец.

За все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 139 271 жителя Челябинской области.

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