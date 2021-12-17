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Общество17 декабря 2021 10:15

В Тракторозаводском районе на неделю закроют перекресток

На улице первой Пятилетки продолжают ремонтировать трамвайные рельсы
Елена КОЛЧИНА
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Объезд организуют по соседним улицам

Объезд организуют по соседним улицам

В Челябинске в 22:00 17 декабря закроют трамвайный переезд на пересечении улиц Первой пятилетки и Артиллерийской. Как сообщили в мэрии, на участке будут менять трамвайные пути.

Движение автомобилей по перекрестку ограничат. По улице первой Пятилетки можно будет проехать только в прямом направлении, а по улице Артиллерийской разрешат исключительно поворот направо.

Завершить работы и снять ограничения обещают в 6:00 24 декабря.

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