В Тракторозаводском районе на неделю закроют перекресток

Объезд организуют по соседним улицам
В Челябинске в 22:00 17 декабря закроют трамвайный переезд на пересечении улиц Первой пятилетки и Артиллерийской. Как сообщили в мэрии, на участке будут менять трамвайные пути.
Движение автомобилей по перекрестку ограничат. По улице первой Пятилетки можно будет проехать только в прямом направлении, а по улице Артиллерийской разрешат исключительно поворот направо.
Завершить работы и снять ограничения обещают в 6:00 24 декабря.
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