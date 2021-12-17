Наркотики нашли в тайниках под полом и в потолке. Фото: МВД России

В Челябинской области возбудили уголовные дела о покушении на преступление и незаконном сбыте наркотиков. Их фигурантами стали члены этнической группировки, которая продавала героин в Уральском и Центральном федеральном округах.

- В общей сложности изъято почти 150 килограммов героина, – рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Челябинские полицейские задержали двух членов ОПГ, оба оказались уроженцами ближнего зарубежья. Злоумышленники забирали крупные партии героина из лесных тайников в пригороде Челябинска. Затем наркотики перепродавали более мелкими партиями через тайники-«закладки». Сотрудники МВД изъяли у задержанных 300 граммов наркотика.

Затем сообщника наркоторговцев поймали в Самарской области. Он перевозил запрещенные вещества между регионами. В обшивке автомобиля мужчины нашли тайник с 10 килограммами героина.

Наконец в принадлежащем курьеру частном доме в Московской области обнаружили еще 141 килограмм наркотика. Героин был спрятан в подвале и потолке. Во время обыска в доме оказался еще один член банды, его тоже задержали.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Полицейские разыскивают других членов группировки.

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