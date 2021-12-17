Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 13:25

На площади Революции в Челябинске 25 декабря откроют новогоднюю ярмарку

Рассказываем, что там можно будет купить
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярмарка на площади Революции проработает два месяца.

Ярмарка на площади Революции проработает два месяца.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска откроет новогоднюю ярмарку на Площади Революции. Через неделю горожане смогут там перекусить, купить товары народного творчества и подарки для близких. Администрация города уже опубликовала соответствующее распоряжение.

— Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции в Челябинске во время новогодних праздников с ассортиментом реализуемых товаров: готовая продукция общественного питания (выпечка, бургеры, горячие напитки), конфеты, подарки, игрушки, товары народного творчества, — говорится в документе.

Работать ярмарка будет почти два месяца - с 25 декабря по 20 февраля. Всего на площади Революции организуют пять мест для торговли и еще одно для культурно-развлекательных услуг. В магазинчиках будут продавать выпечку, бургеры, горячие напитки, сладости, а также игрушки и товары народного творчества. Что касается услуг, то из них будут предложены катания на пони, лошадях и верблюде.

Новогодние ярмарки будут работать и в других частях города. С полным списком можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru