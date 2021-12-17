На площади Революции в Челябинске 25 декабря откроют новогоднюю ярмарку

Ярмарка на площади Революции проработает два месяца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска откроет новогоднюю ярмарку на Площади Революции. Через неделю горожане смогут там перекусить, купить товары народного творчества и подарки для близких. Администрация города уже опубликовала соответствующее распоряжение.

— Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции в Челябинске во время новогодних праздников с ассортиментом реализуемых товаров: готовая продукция общественного питания (выпечка, бургеры, горячие напитки), конфеты, подарки, игрушки, товары народного творчества, — говорится в документе.

Работать ярмарка будет почти два месяца - с 25 декабря по 20 февраля. Всего на площади Революции организуют пять мест для торговли и еще одно для культурно-развлекательных услуг. В магазинчиках будут продавать выпечку, бургеры, горячие напитки, сладости, а также игрушки и товары народного творчества. Что касается услуг, то из них будут предложены катания на пони, лошадях и верблюде.

Новогодние ярмарки будут работать и в других частях города. С полным списком можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

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