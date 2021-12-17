В Челябинске стартовал турнир по гандболу памяти бойца ОМОН, награжденного Орденом Мужества

Турнир среди юношей (2006-2007 г.р.) пройдет с 17 по 19 декабря в челябинском спортивном комплексе «Полет». Фото региональной федерации гандбола.

Челябинск, Глазов, Уфа, Пермь, Снежинск, Екатеринбург. Команды из этих городов сыграют между собой на турнире по гандболу памяти бойца ОМОН, сержанта милиции Андрея Петрякова.

В Челябинской областной федерации гандбола рассказали, что турнир среди юношей (2006-2007 г.р.) пройдет с 17 по 19 декабря в спортивном комплексе «Полет» (ул. Лесопарковая, 6а). Торжественное открытие соревнований 18 декабря в 12.45.

Расписание турнира:

18 декабря с 10.00 до 13.00 , с 14.30 до 17.00 .

19 декабря с 10.30 до 13.30. с 14.00 награждение победителей и призеров.

СПРАВКА «КП»

Андрей Петряков родился в городе Челябинске.

В юношестве увлекся гандболом, поступил в институт физической культуры на специализацию гандбол (игровые виды спорта). Становился призеров всероссийских соревнованиях в составе сборной команды Челябинской области. В 1992 Андрей Петряков году пришел служить в ОМОН. В 1993 начались командировки на Северный Кавказ для на охраны общественного порядка.

Сержант милиции Андрей Петряков погиб 6 января 1995 года при отражении нападения боевиков на колонну внутренних войск в районе села Закан-Юрт.

В этот день в 17 часов по сигналу тревоги на боевой машине пехоты бойцы ОМОН выехали для оказания помощи колонне внутренних войск, попавшей в засаду на трассе Ростов — Баку. Прибыв на место боестолкновения, милиционеры приняли участие в отражении нападения. В ходе перестрелки Андрей Петряков получил три пулевых ранения, от которых скончался на месте. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден орденом Мужества (посмертно).

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