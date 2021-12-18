Трассу Уфа-Челябинск полностью перекрыли из-за массового ДТП с большегрузами

Столкнулись два большегруза Scania (в том числе автовоз), а также Man и Mercedes-Benz. Фото: ГИБДД по РБ

Утром в субботу, 18 декабря, Иглинском районе Башкирии, неподалеку от границы с Челябинской областью, столкнулись четыре грузовика. Об этом сообщают наши коллеги КП-Уфа. Никто не пострадал, а вот машина получили серьезные повреждения. Движение на М5 оказалось парализовано.

— Движение на федеральной трассе полностью перекрыто. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман-Улу-Теляк, — сообщили в ГИБДД.

Схема объезда. Фото: Упрдор «Приуралье»

Из-за аварии на трассе образовалась пробка.

— Возле стоянки Байтуган стоим больше часа. С Уфы только первые две фуры прошли. Скорая туда и обратно сказалась, — пишет Асхат в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

— Через Урман-Улу-Теляк объехал. Все хорошо, дорога нормальная, — пишет Ринат.

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