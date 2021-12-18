В центре Челябинска загорелся троллейбус

Водитель остался устранять возгорание. Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

В Челябинске на остановке «Детский Мир» загорелся троллейбус. ЧП произошло накануне вечером. В этот момент в нем находились пассажиры. Как сообщили очевидцы, сначала из кабины водителя в салон пошел дым, после чего вспыхнул огонь.

После того, как пассажиры покинули салон, водитель взял огнетушитель, чтобы скорее потушить пожар. По словам очевидцев, в инциденте никто не пострадал.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС, к ним вызов на тушение троллейбуса не поступал и к устранению аварии представители ведомства не привлекались.

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