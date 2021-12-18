Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 декабря 2021 6:19

В Челябинской области подтвердили коронавирус еще у 604 человек

Число заболевших продолжает снижаться
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 139 875 случаев заболевания

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 139 875 случаев заболевания

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области продолжает снижаться число новых случаев коронавируса. По данным на утро субботы, 18 декабря, заболели еще 604 человека. Днем ранее было 607.

Число выздоровевших превышает число новых пациентов — 701 за последний день. Всего 126 699 южноуральцев победили вирус.

Не удалось спасти 28 человек. Всего ковид унес жизни 6938 южноуральцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru