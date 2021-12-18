В Челябинской области подтвердили коронавирус еще у 604 человек

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 139 875 случаев заболевания
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области продолжает снижаться число новых случаев коронавируса. По данным на утро субботы, 18 декабря, заболели еще 604 человека. Днем ранее было 607.
Число выздоровевших превышает число новых пациентов — 701 за последний день. Всего 126 699 южноуральцев победили вирус.
Не удалось спасти 28 человек. Всего ковид унес жизни 6938 южноуральцев.
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