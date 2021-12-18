Пожилая челябинка осталась без экстренной помощи в стоматологии. Что говорят в больнице

В больнице сообщили, что женщина не стала дожидаться очереди. Фото: yandex.ru/maps

Пожилая челябинка с больным зубом не смогла попасть к врачу, — после 1,5 часов ожидания оказалось, что у стоматологов закончился рабочий день. Историю рассказала ее внучка. Однако в больнице другая версия.

Женщина утверждает, что пенсионерку направили на экстренное удаление в ОКБ № 3, но случай оказался сложным и ее направили в стоматологическую поликлинику №1 на проспекте Победы. Туда она пришла к назначенному времени по записи.

Заместитель главврача по медицинской части Стоматологической поликлиники № 1 Вячеслав Болотников сообщил, что после жалобы была проведена проверка: была проведена беседа с персоналом, отсмотрены записи с камер.

Оказалось, что перед пенсионеркой была другая сложная операция, которая продлилась дольше, чем планировали. Об этом предупредила медсестра.

— Пациентка не дождалась, спустились вниз, в регистратуре взяла талон и ушла. В регистратуре ей был выдан талон на следующий день на 11:00, пациентка на прием не явилась. После операции сотрудники приняли еще двух пациентов. В помощи пациентке отказано не было, — рассказал Вячеслав Болотников.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области также уточнили, что с пенсионеркой связывался лично главный врач поликлиники, претензий у пожилой женщины не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru