Жителей Челябинской области предупредили о метелях, снежных заносах и дорожных пробках

На улице - снег и гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Единой дежурно-диспетчерской службе опубликовали предупреждение о повышенном риске чрезвычайных ситуаций и вероятности дорожных заторов из-за погодных условий. Днем 19 декабря в Челябинской области продолжатся снегопады. Метеорологи предсказывают метели и снежные заносы. На дорогах образуется гололедица, особенно сильной она будет в горны районах.

Покрыться снегом и льдом могут провода, из-за чего специалисты опасаются аварий на электросетях. Днем температура воздуха будет колебаться о 0 до -5 градусов. Ветер, по прогнозу, будет южным, 2-7 метров в секунду с отдельными порывами до 12 метров в секунду.

В ночь на понедельник 20 декабря температура воздуха опустится до -8, -13, а при прояснениях – даже до -17 градусов. Снег при этом продолжился, а ветер усилится до 14 метров в секунду.

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