В Магнитогорске снегоуборочная машина врезалась в трамвай

Видео: На дорогах Магнитки/vk.com
В Магнитогорске «Камаз» с лопатой для уборки снега столкнулся с трамваем. ДТП случилось на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова 18 декабря. Трамвай в результате потерял контакт с рельсами, на его борту осталась царапина, из окна вылетело стекло.
В вагоне в момент аварии находились люди, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Один из пассажиров трамвая рассказал, что сидел рядом с разбившимся окном.
— Стекла мимо пролетели, большая часть упала на улицу, — сообщил очевидец.
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