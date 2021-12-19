Алексей Текслер протестировал отремонтированные трамвайные пути в Челябинске

Алексей Текслер решил, что ремонт трамвайных путей не нужно прекращать Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 декабря проехал на трамвае по отремонтированному участку путей на улице Цвиллинга. Глава региона решил воспользоваться общественным транспортом для эксперимента, чтобы оценить, есть ли разница в тряске вагона на старых рельсах и на новых. Отличия, как показалось губернатору, есть. О результатах поездки он рассказал на своей странице в Instagram.

— Чувствуется разница с теми путями, которые еще не отремонтированы, но нужна еще дорегулировка, — поделился впечатлениями Алексей Текслер. — Не закончился контракт, будет еще сварка стыков.

Губернатор добавил, что считает необходимым продолжить ремонт трамвайны путей в Челябинске.

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