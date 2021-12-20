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Спорт20 декабря 2021 5:07

«Челбаскет» выиграл оба матча у БК «Новомосковск» в стартовавшей домашней серии

Челябинские баскетболисты добились успеха, уверенно победив гостей из Тульской области в чемпионате Суперлиги-2
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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"Челбаскет" одержал две победы на своей площадке над БК "Новомосковск". Фото БК "Челбаскет".

"Челбаскет" одержал две победы на своей площадке над БК "Новомосковск". Фото БК "Челбаскет".

18 и 19 декабря на паркете спортивного комплекса ДПШ на Алом поле клуб «Челбаскет» встречался с соперником — БК «Новомосковск» из Тульской области. В обоих поединках челябинцы праздновали победу — 86:78 и 88:67.

Лучшим игроком в во второй встрече у челябинцев стал стал Андрей Логинов — 22 очка, 8 подборов и 1 перехват. В первом матче самым полезным был Андрей Малышев — 20 очков, 10 подбора, 1 передача, 2 перехвата, 2 блокшота и дабл-дабл! При коэффициенте полезности 26. В эти же выходные магнитогорский «Металлург» на своей площадке в одном из двух поединков выиграл у БК «Русичи» (Курск) — 108:77, уступив во втором матче — 86:98.

22 и 23 декабря «Челбаскет» сыграет с БК «Русичи», а «Металлург» — с БК «Новомосковск».

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